Criminosos usaram ônibus e entulhos como barricadas na comunidade Beira-Mar - Reprodução / Redes Sociais

Criminosos usaram ônibus e entulhos como barricadas na comunidade Beira-MarReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/04/2026 17:12

Rio - Criminosos usaram um ônibus como barricada em represália à atuação de policiais militares, na tarde desta terça-feira (21), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento na comunidade Beira-Mar, no bairro Parque Boa Vista II, quando encontraram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, o grupo fugiu.

Depois de um cerco, um dos homens foi localizado e detido. Ele estava com um mandado de prisão em aberto. A equipe ainda apreendidos 70 trouxinhas de maconha, 38 pinos de cocaína e quatro pedras de crack.



Em retaliação a ação e a presença dos policiais, criminosos atearam fogo em vias da região e utilizaram um ônibus como barricada.



Equipes do 15º BPM e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) seguem atuando na área. As vias já foram liberadas.



A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).