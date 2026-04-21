Carro e moto envolvidos no acidenteReprodução Redes sociais
Homem fica ferido em acidente entre carro e motocicleta na Lagoa
Acidente na Avenida Epitácio Pessoa mobilizou socorro; vítima foi levada ao Hospital Miguel Couto
Homem fica ferido em acidente entre carro e motocicleta na Lagoa
Acidente na Avenida Epitácio Pessoa mobilizou socorro; vítima foi levada ao Hospital Miguel Couto
Confira o esquema especial do BRT na Transolímpica após incêndio em estação
Vila Militar opera 24h e divide fluxo com Marechal Mallet; mudanças seguem até reabertura da Magalhães Bastos
Suspeito morre e outro fica ferido após PM reagir a assalto em Olaria
Caso aconteceu na Rua Antônio Rêgo
Após três dias, Corpo de Bombeiros controla incêndio no Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Fogo atingiu áreas como Morro do Açu e Pico da Bandeira; militares monitoram a região para evitar novos focos
Justiça Militar torna réus 10 PMs do Bope por invasões a casas na Maré durante operação
Denúncia aponta entradas ilegais em série, uso chaves improvisadas para abrir portas e abordagens a moradores dentro de imóveis na Nova Holanda
Criminosos usam ônibus como barricada em represália à atuação de PMs em Caxias
Policiais atuam na comunidade Beira-Mar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.