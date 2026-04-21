Carro e moto envolvidos no acidente - Reprodução Redes sociais

Carro e moto envolvidos no acidenteReprodução Redes sociais

Publicado 21/04/2026 20:30

Rio - Um homem ficou ferido, na tarde desta terça-feira, em um acidente entre um carro e uma motocicleta na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, Zona Sul. No local, duas vítimas foram identificadas, ambas do sexo masculino.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência foi registrado por volta das 15h20. Um dos envolvidos recusou atendimento médico no local. Já o outro, um homem de 30 anos, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Também não há informações sobre as circunstâncias do acidente.