Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) investiga o casoDivulgação

Publicado 21/04/2026 16:42

Rio - Oito homens foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (20), com cerca de uma tonelada de cabos de telefonia, em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o grupo furtou o material de galerias subterrâneas.

Segundo a corporação, a ação ocorreu após a troca de informações com a concessionária responsável e a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Os agentes localizaram, no Centro da cidade, os homens retirando cabos do subsolo e manuseando fiação aérea, com apoio de veículos para o transporte do material.

Durante a abordagem, os grupo apresentou uma documentação com suposta autorização municipal, cuja autenticidade está sendo apurada, uma vez que não havia previsão, segundo a concessionária, para a realização desse tipo de atividade no local.



Os homens foram autuados em flagrante por furto de equipamentos pertencentes a concessionária de serviço público.

Além do material apreendido, os policiais também apreenderam um caminhão e um carro usados na ação.

As investigações seguem para esclarecer todos os fatos, incluindo a análise da documentação apresentada e a identificação de outros possíveis envolvidos na prática criminosa.

Caminho do Cobre



A ação desta segunda fez parte da Operação Caminhos do Cobre, uma iniciativa contínua da Polícia Civil para combater o furto de cabos e materiais metálicos que mira toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas.



Desde setembro de 2024, a DRF e outras delegacias da instituição, realizaram mais de 580 fiscalizações em ferros-velhos, com cerca de 270 prisões de responsáveis pelos estabelecimentos nestas ações. Neste mesmo período, cerca de 300 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas pela especializada.

Além disso, houve o pedido de bloqueio de aproximadamente R$ 240 milhões e de R$ 75 milhões em multas aplicadas.