Espaço 277 é uma casa de festas de Nova Iguaçu - Reprodução

Espaço 277 é uma casa de festas de Nova IguaçuReprodução

Publicado 21/04/2026 23:08

Rio - Um incêndio atingiu uma casa de festas, na noite desta terça-feira (21), em Viga, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos no acidente.

As chamas chamaram a atenção de moradores da região, que acompanharam a movimentação das equipes de emergência. O acionamento dos bombeiros aconteceu por volta das 18h. Equipes foram deslocadas para o local e iniciaram o combate ao fogo.



A ocorrência foi controlada após cerca de três horas de trabalho, sendo finalizada às 21h. Em postagem nas redes sociais, a casa de festas Espaço 277 afirmou que todos os que estavam presentes no local estão em segurança.



"Estamos tomando todas as providências necessárias e, neste momento, nossa equipe está totalmente dedicada à organização e aos encaminhamentos internos", afirmou.

O DIA entrou em contato com a empresa, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para posicionamento.