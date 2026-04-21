Incêndio no Parnaso - Foto: Reprodução

Incêndio no ParnasoFoto: Reprodução

Publicado 21/04/2026 18:58

Rio - Após três dias, o incêndio de grandes proporções que atingiu o Parque Nacional da Serra dos Órgãos desde o último domingo (19) foi controlado. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento, não há focos ativos na unidade de conservação. As causas do incêndio não foram informadas.

As chamas haviam se espalhado por diferentes pontos do parque, incluindo regiões conhecidas como Morro do Açu, Pico da Bandeira e a área da Isabeloca, locais de difícil acesso, que costumam ser procurados por montanhistas e turistas. O incêndio mobilizou uma grande operação, com frentes de combate por terra e apoio aéreo.

Desde o início da ocorrência, militares dos quartéis de Itaipava e de Petrópolis atuaram diretamente no combate às chamas. A ação contou ainda com reforço de equipes especializadas, como o Grupo de Operações Especiais (GOESP) e o Grupamento de Operações Aéreas (GOA), além de brigadistas do ICMBio que trabalharam de forma integrada no controle do fogo e no monitoramento das áreas atingidas.

Helicópteros foram utilizados para sobrevoo e lançamento de água em pontos críticos, estratégia considerada essencial diante da geografia acidentada da região, que dificulta o acesso por terra. Durante os dias de combate, os bombeiros também precisaram lidar com condições adversas, como vegetação seca e relevo íngreme, que favorecem a propagação das chamas.

Na segunda-feira (20), ainda havia focos isolados sendo monitorados, o que exigiu novas ações das equipes. Já nesta terça-feira (21), com o avanço do trabalho e o controle das áreas atingidas, os bombeiros confirmaram a ausência de focos ativos.

Apesar disso, o CBMERJ informou que a operação não está totalmente encerrada. As equipes permanecem em estado de atenção e poderão realizar sobrevoos preventivos nos próximos dias para identificar possíveis reignições e garantir uma resposta rápida, caso necessário.

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma das principais unidades de conservação ambiental do estado, abrangendo municípios como Petrópolis, Teresópolis e Magé. A área abriga rica biodiversidade e é conhecida por trilhas tradicionais, como a Travessia Petrópolis-Teresópolis.