Publicado 22/04/2026 00:00

Quando um lado escolhe a hora e o outro corre atrás do relógio, o acordo já está escrito antes da primeira palavra. Teerã chega à mesa não para negociar, mas para minimizar perdas. O mundo observa um novo tipo de rendição, a que se assina sem bandeira branca.

O escândalo de prostituição de Milão, com envolvimento de atletas e empresários, mostra que o crime organizado europeu aprendeu algo perigoso: a melhor fachada é a legalidade aparente. Enquanto a fatura for paga em silêncio e os nomes preservados, o esquema apenas troca de endereço.