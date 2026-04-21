Postos de atendimento aos eleitores abrirão aos sábados e feriados - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Postos de atendimento aos eleitores abrirão aos sábados e feriadosPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 21/04/2026 16:25

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) montou um esquema especial para que eleitores possam regularizar suas pendências. O prazo final vai até 6 de maio e, após a data, não será mais possível tirar título, solicitar troca de local de votação nem fazer coleta de biometria. Para facilitar a vida de cariocas e fluminenses, nesta quinta-feira (23), feriado de São Jorge, todas as zonas eleitorais do estado abrirão, de meio-dia às 17h. Também ocorrerá atendimento no feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, das 9h às 17h. Não há necessidade de agendamento.

Haverá, ainda, plantão no sábado (25), das 12h às 17h, e no dia 2, também sábado, das 9h às 17h. A medida é um esforço do TRE para ajudar quem costuma deixar para regularizar a situação eleitoral nos últimos dias.





Para saber se você precisa regularizar o título ou coletar a biometria, basta consultar o site do TRE-RJ , entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Disque TRE-RJ. Ambos atendem pelo número (21) 3436-9000.

De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 800 mil eleitoras e eleitores precisam regularizar sua situação para votar nas eleições de outubro. Isso porque não justificaram ausência a pelo menos três turnos consecutivos e nem pagaram multa, ou, ainda, não compareceram a alguma revisão.

O prazo de 6 de maio também é válido para os cerca de 2,5 milhões de eleitoras(es) que ainda não fizeram o cadastramento das digitais. Apesar disso, a coleta da biometria não é obrigatória para as eleições deste ano.

Como regularizar



Para quem ainda não tem biometria coletada, o atendimento tem que ser presencial, em qualquer zona eleitoral ou central de atendimento ao eleitor no estado. Quem já tem, pode marcar os serviços eleitorais pelo site do TRE-RJ.

Durante o atendimento, é necessário apresentar um documento oficial de identificação e um comprovante de residência emitido há menos de 90 dias. As pessoas que mudaram o nome precisam levar o documento que atesta a mudança, como a certidão de casamento. Os homens nascidos em 2007 precisam comprovar que estão quites com o serviço militar.



Para mais informações e para tirar dúvidas, uma opção é o Disque TRE-RJ, pelo (21) 3436-9000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. Com o mesmo número, o órgão atende via WhatsApp.

