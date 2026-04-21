Juninho do Mandela estava com um mandado de prisão em aberto - Reprodução

Juninho do Mandela estava com um mandado de prisão em abertoReprodução

Publicado 21/04/2026 14:35

Rio - Carlos Gomes de Carvalho Júnior, o Juninho do Mandela, apontado como um dos envolvidos em um ataque à 25ª DP (Engenho Novo) no ano de 2012, foi preso, nesta segunda-feira (20), em Guarapari, no Espirito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele integra a alta cúpula do Comando Vermelho (CV) no Estado do Rio.

A corporação informou que o homem vinha sendo monitorado há três meses. A partir da análise de dados, os agentes da 10ª Delegacia de Acervo Cartorário (Deac) conseguiram identificá-lo e localizá-lo no bairro Meaípe, onde há uma tradicional vila de pescadores.

As investigações apontaram que, mesmo fora do Rio, ele seguia atuando na facção, de onde repassava ordens para o estado, na tentativa de se manter foragido das forças de segurança.



A captura foi realizada sem a necessidade de qualquer disparo de arma de fogo. No momento da prisão, ele utilizava um documento falso. Contra o criminoso, havia um mandado de prisão de recaptura em aberto por roubo e organização criminosa.

Em 2012, Juninho participou de um ataque à 25ª DP (Engenho Novo), que teve como objetivo o resgate a um traficante.