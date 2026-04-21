O caso está sendo investigado pela DHNSG - Reprodução/DHNSG

O caso está sendo investigado pela DHNSGReprodução/DHNSG

Publicado 21/04/2026 09:49

Rio – Uma mulher morreu após uma troca de tiros entre policiais militares e o motorista do carro onde ela estava, na noite desta segunda-feira (20), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O suspeito fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento, pouco antes das 21h, quando tentaram abordar um automóvel. O condutor, no entanto, desobedeceu a ordem de parada e disparou contra a equipe, que reagiu, dando início ao tiroteio. O homem, ainda não identificado, abandonou o veículo, na Rua Cristiano Otoni.

Após o fim dos tiros, os policiais encontraram a mulher ainda com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Também no interior do carro, havia uma pistola calibre 38, um carregador, nove munições intactas e sete tabletes de maconha, além da identidade de um homem apontado como integrante do tráfico de drogas na região - a PM não confirmou se o documento é do homem que dirigia o carro.

A equipe encaminhou o material apreendido à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que investiga a morte da mulher, ainda não identificada.