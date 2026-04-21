Caso gerou revolta na população, que seguiu a viatura até a saída do centro comercial - Reprodução / Redes sociais

Caso gerou revolta na população, que seguiu a viatura até a saída do centro comercialReprodução / Redes sociais

Publicado 21/04/2026 09:22

Rio – Um homem foi preso por importunação sexual dentro do Mercadão de Madureira, na Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (20). Ele teria tentado filmar a região dos glúteos das vítimas, de acordo com as informações recebidas pela Polícia Militar, e precisou ser escoltado com a ajuda da equipe de segurança do estabelecimento para não ser linchado.



O caso gerou um grande tumulto dentro do centro comercial. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma multidão seguindo a viatura até a saída do Mercadão, entre gritos de “tarado” e vaias.



Em outras imagens, um homem que fazia parte do tumulto é visto tentando agredir o suspeito e sendo impedido por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda).

Procurados pela reportagem para comentar o caso, a Polícia Civil e o Mercadão ainda não se pronunciaram. A identidade do preso não foi divulgada.





*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci