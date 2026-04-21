Carro da médica também ficou com perfurações - Érica Martin/Agência O Dia

Carro da médica também ficou com perfuraçõesÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 21/04/2026 08:56

Rio – Cinco pessoas, incluindo uma médica do Samu e dois suspeitos, ficaram feridas em uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares, por volta das 6h desta terça-feira (21), na Transolímpica, altura de Sulacap, na Zona Oeste. O confronto teve início após tentativa de abordagem. Uma viatura da corporação, além dos carros da mulher e o outro onde se encontravam os bandidos, ficaram com marcas de tiros.

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De acordo com a PM, agentes do 14º BPM (Bangu), durante patrulhamento, receberam informações dando conta de que criminosos se deslocavam em um carro pela via, no sentido Barra da Tijuca. O veículo seria roubado, e o grupo estaria praticando assaltos no trecho. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram pessoas buscando abrigo atrás de uma mureta durante o tiroteio.

A médica, identificada como Simone Ferreira Alves, com um tiro na região lombar, e os suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. De acordo com a direção da unidade, ela passou por cirurgia e apresenta quadro estável. Eles também estão estáveis.

A ViaRio, responsável pela via, divulgou que as outras duas vítimas, que estavam pela região quando teve início o tiroteio, deram entrada no mesmo hospital. A concessionária, no entanto, não detalhou os tipos de ferimentos e o nível de gravidade de cada um.

Além dos suspeitos feridos, o bando era formado ainda por um terceiro integrante, que acabou detido por uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Com ele, havia três pistolas. A ação ainda resultou na recuperação dos dois carros roubados. Os policiais registraram o caso na 33ª DP (Realengo), para onde levaram todos os itens recolhidos.

Um motociclista que ficou no meio do tiroteio, e preferiu não se identificar, relatou o momento de pânico: "Eu estava indo pescar com meu irmão, quando vi dois meliantes na altura de uma agulha, que dá acesso para Sulacap, cometendo assalto. Neste momento, a polícia parou a minha frente, mas como foi tudo muito rápido, acabei acertando a viatura e caí para o lado direito, enquanto acontecia o tiroteio. Assim, eu e meu irmão pulamos uma mureta e ficamos deitados".

Emocionado após o susto, ele complementou: "Estou bem. Na hora, só pensava na minha mãe. E graças a Deus estou vivo. Mas foi desesperador".

O Centro de Operações Rio (COR) divulgou que uma faixa da Transolímpica ficou interditada, na altura da Estação do BRT Padre João Cribbin, no sentido Deodoro, devido ao confronto. A via chegou a apresentar lentidão no trecho, nos dois sentidos. Às 8h, o fluxo de veículos ainda era intenso.