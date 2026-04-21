Igreja de Quintino, na Zona Norte, costuma receber milhares de pessoas em homenagem a São Jorge - Divulgação

Igreja de Quintino, na Zona Norte, costuma receber milhares de pessoas em homenagem a São JorgeDivulgação

Publicado 21/04/2026 12:46

Rio - De forma inédita, a SuperVia vai disponibilizar trens durante a madrugada para a festa de São Jorge, nesta quinta-feira (23), em Quintino, Zona Norte . O esquema busca facilitar o deslocamento de milhares de devotos do Santo Guerreiro à tradicional missa da Alvorada, marcada para às 5h na Igreja Matriz de São Jorge.

O ponto alto da programação será o espetáculo com 300 drones, que durará cerca de 20 minutos, pouco antes do começo da missa.

No ramal Santa Cruz, os trens começarão a sair às 3h10 e no de Japeri, às 3h19. Da Central do Brasil, a composição sairá às 4h. Para o restante do dia, a concessionária informou que vai operar com a grade de sábado, que oferece uma oferta maior de viagens e intervalos reduzidos em comparação aos feriados convencionais.



No mesmo dia, haverá ainda um esquema para o Trem do Choro , que reúne músicos, artistas e amantes do gênero nos vagões. A concentração será na Central do Brasil, a partir das 10h, com embarque no trem do ramal Saracuruna, na plataforma 12, que vai sair às 11h18. A entrada é o custo normal do bilhete.

A Igreja Matriz fica na Rua Clarimundo de Melo, 847.