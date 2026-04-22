Crime ocorreu na Avenida Borges de Medeiros, na madrugada desta quarta-feira (22)Reprodução / Redes sociais

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Um suspeito de roubar uma motocicleta morreu e seu comparsa ficou ferido, na madrugada desta quarta-feira (22), na Lagoa, Zona Sul do Rio, após serem baleados por ocupantes de um carro que teriam presenciado o momento do crime.
A dupla foi encontrada inconsciente na Avenida Borges de Medeiros, na altura do 1.424, por equipes da Força Municipal que patrulhavam a região. Os guardas acionaram o Corpo de Bombeiros e constataram que um deles havia morrido. Já o ferido, está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, sob custódia. Não há, no entanto, detalhes do estado de saúde. 
Ainda segundo a Força Municipal, a vítima do roubo relatou aos agentes que deixou o local logo após ouvir os disparos. 
Com os ladrões, os guardas encontraram um cordão e R$ 5.180 em espécie.
Procurada, a Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso.
 
* Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro