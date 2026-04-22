Homem foi preso na última segunda-feira (20) - Reprodução

Homem foi preso na última segunda-feira (20)Reprodução

Publicado 22/04/2026 14:22

Rio - Um argentino, de 67 anos, foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial contra uma mulher, de 23 anos, dentro de um supermercado, em Copacabana, na Zona Sul.

O crime ocorreu na última segunda-feira (20) em um estabelecimento na Rua Siqueira Campos. Segundo a Guarda Municipal, a vítima estava na frente do idoso em uma fila do mercado, aguardando a liberação do caixa, quando o homem começou a reclamar da demora.

Houve um desentendimento entre os dois e, durante a discussão, o argentino fez ofensas raciais contra a jovem.

Outro homem argentino, que também estava na fila, ficou indignado com o caso e pediu ajuda de guardas municipais, que estavam realizando patrulhamento na região com foco no ordenamento do trânsito.

Uma dupla do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) e da Subdiretoria Técnica de Trânsito (Subtran) prenderam o homem e o levaram à 12ª DP (Copacabana). Ele relatou na delegacia que reside no Brasil há pelo menos dois anos.

A ação contou com apoio de uma equipe do programa Rio + Seguro da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) na condução do autor para a delegacia.

