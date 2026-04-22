Ônibus pega fogo próximo ao Jardim Oceânico e complica trânsito na Barra da Tijuca nesta quarta-feira (22) - Reprodução/Redes sociais

Ônibus pega fogo próximo ao Jardim Oceânico e complica trânsito na Barra da Tijuca nesta quarta-feira (22)Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/04/2026 14:48

Rio - Um ônibus pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (22) no terminal da Avenida Nuta James, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, e provocou um grande congestionamento na região. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 12h10. Por volta das 14h15, a ocorrência já havia sido controlada e não houve vítimas.

O incidente aconteceu próximo à Avenida Armando Lombardi, no sentido Recreio, na altura da estação de BRT Jardim Oceânico. O trecho com maior retenção foi na altura do Barra Point. Motoristas que passavam pelo local enfrentaram dificuldades para trafegar devido ao grande volume de fumaça.



Imagens gravadas por populares mostram que o coletivo foi tomado pelas chamas e ficou completamente destruído. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.



Por causa do incidente, a Mobi-Rio informou que a circulação de ônibus nas proximidades da estação Pontal, no sentido Alvorada, apresenta intervalos irregulares em algumas linhas.



10 – Alvorada x Santa Cruz ( Expresso)

12 – Alvorada x Pingo d’água ( Expresso)

13 – Alvorada x Mato Alto ( Expresso)

25 - Alvorada x Mato Alto ( Parador)