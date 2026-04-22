Vídeo mostra agentes desembarcando de viatura oficial e seguindo para evento no Praia Clube, em São Francisco, Niterói; caso é apurado pela Corregedoria. - Divulgação

Vídeo mostra agentes desembarcando de viatura oficial e seguindo para evento no Praia Clube, em São Francisco, Niterói; caso é apurado pela Corregedoria.Divulgação

Publicado 22/04/2026 16:00

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foram flagrados utilizando uma viatura da Polícia Civil para comparecer a uma festividade no Praia Clube, em São Francisco, em Niterói, na terça-feira (21).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram quatro homens desembarcando do veículo e seguindo em direção à festa. Quem grava o vídeo demonstra surpresa e critica a situação. "Os caras vieram para o casamento na viatura da Civil. Vai entender a situação, olha isso. É cada coisa que a gente vê...”, comenta em um dos trechos.

Veja o vídeo: