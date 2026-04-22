Vídeo mostra agentes desembarcando de viatura oficial e seguindo para evento no Praia Clube, em São Francisco, Niterói; caso é apurado pela Corregedoria.Divulgação
Imagens que circulam nas redes sociais mostram quatro homens desembarcando do veículo e seguindo em direção à festa. Quem grava o vídeo demonstra surpresa e critica a situação. "Os caras vieram para o casamento na viatura da Civil. Vai entender a situação, olha isso. É cada coisa que a gente vê...”, comenta em um dos trechos.
Vídeo mostra agentes desembarcando de viatura oficial e seguindo para evento no Praia Clube, em São Francisco, Niterói; caso é apurado pela Corregedoria.— Jornal O Dia (@jornalodia) April 22, 2026
Crédito: Redes sociais pic.twitter.com/TfzjxcHBQO
Em outro momento, o autor das imagens registra os homens caminhando em direção ao Praia Clube, ainda em São Francisco. "Estão indo ali para o Praia Clube. Isso pode mesmo? Pode isso, Arnaldo?", questiona, em tom irônico.
Procurada pela reportagem de O DIA, a assessoria da Polícia Civil se limitou a informar que a Corregedoria-Geral apura a conduta dos servidores.
"A Polícia Civil não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade", informa um trecho do comunicado.
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