Caso está sendo investigado pela DHBF - Divulgação

Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação

Publicado 22/04/2026 17:00

Rio - Um verdadeiro arsenal de guerra foi descoberto em uma residência no Complexo do Caju, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (22). Uma operação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) encontrou grande quantidade de material bélico no sótão de uma casa.

De acordo com a investigação, os policiais receberam a informação de um esconderijo de um criminoso envolvido em um homicídio. Na casa, os agentes foram recebidos pela cunhada do suspeito e iniciaram buscas no imóvel.



No sótão, os policiais localizaram cerca de 500 munições de calibre 5,56, 200 munições de calibre 7,62, uma granada de fabricação caseira, além de carregadores de fuzil, roupas táticas, capa de colete balístico e mochilas utilizadas para o transporte de armamento.



O material foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. As investigações continuam para localizar o suspeito e apurar a origem do arsenal.