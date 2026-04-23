Morro da Urca ficou congestionado durante o feriado - Reprodução / Redes Sociais

Morro da Urca ficou congestionado durante o feriado Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/04/2026 13:18

Rio - A trilha do Morro da Urca, na Zona Sul do Rio, registrou um movimento atípico durante o feriado de Tiradentes, na última terça-feira (21). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um verdadeiro "engarrafamento de gente" ao longo do percurso, um dos pontos turísticos mais procurados da cidade por oferecer acesso gratuito a vistas privilegiadas da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar.

Veja o vídeo:

Trilha do Morro da Urca registra “engarrafamento de gente”



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/WMK3ZT5KX4 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2026





O Rio de Janeiro recebeu dois feriados próximos nesta semana: de Tiradentes e o feriado estadual de São Jorge, celebrado nesta quinta-feira (23). Com isso, a cidade recebeu uma alta concentração de turistas que, somados aos moradores, lotaram os principais pontos de lazer ao ar livre.



O trajeto, considerado de nível leve a moderado, possui cerca de 1,5 km de extensão e tem início na Pista Cláudio Coutinho. Embora o tempo médio de caminhada varie entre 25 e 45 minutos, o acesso ao topo do morro ficou sobrecarregado, gerando retenções nos trechos mais estreitos da mata.



Monumento natural, considerado parte integrante dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, a trilha é uma opção popular para famílias devido à segurança e ao contato direto com o meio ambiente. No entanto, o volume de visitantes nestes dias de folga transformou o cenário habitual de tranquilidade em uma fila contínua de pedestres em busca de lazer e do ângulo perfeito para fotos.