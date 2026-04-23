Morro da Urca ficou congestionado durante o feriado Reprodução / Redes Sociais
Trilha do Morro da Urca registra “engarrafamento de gente”— Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/WMK3ZT5KX4
O Rio de Janeiro recebeu dois feriados próximos nesta semana: de Tiradentes e o feriado estadual de São Jorge, celebrado nesta quinta-feira (23). Com isso, a cidade recebeu uma alta concentração de turistas que, somados aos moradores, lotaram os principais pontos de lazer ao ar livre.
O trajeto, considerado de nível leve a moderado, possui cerca de 1,5 km de extensão e tem início na Pista Cláudio Coutinho. Embora o tempo médio de caminhada varie entre 25 e 45 minutos, o acesso ao topo do morro ficou sobrecarregado, gerando retenções nos trechos mais estreitos da mata.
Monumento natural, considerado parte integrante dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, a trilha é uma opção popular para famílias devido à segurança e ao contato direto com o meio ambiente. No entanto, o volume de visitantes nestes dias de folga transformou o cenário habitual de tranquilidade em uma fila contínua de pedestres em busca de lazer e do ângulo perfeito para fotos.
Vídeo: trilha do Morro da Urca tem 'engarrafamento' durante feriado
Com a cidade cheia de turistas, imagens mostram filas em meio à mata que viralizaram nas redes sociais
Mulher morre após sair de culto em São Gonçalo
Policiais encontraram o corpo com marcas de violência
Morre vereador Maninho de Cabuçu, alvo de tiros em Nova Iguaçu
Ele estava internado em estado gravíssimo desde quarta-feira (22)
Cariocas lotam igrejas durante celebrações de São Jorge no Rio
Antes mesmo do nascer do sol, devotos já acompanhavam as primeiras homenagens ao santo guerreiro em Quintino e no Centro
Show de drones encanta fiéis em Alvorada de São Jorge em Quintino; veja imagens
Programação iniciou durante a madrugada e se estende ao longo do dia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.