Corpo de Jennifer Vieira Barbosa foi encontrado com marcas de violênciaReprodução / Redes sociais

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Rio - Uma mulher foi encontrada morta no bairro Ipiíba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (22). Segundo relatos, ela havia saído de um culto em uma igreja no Rio do Ouro, na noite anterior.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para a ocorrência. No local, encontraram o corpo de Jennifer Vieira Barbosa, de 27 anos, com marcas de violência. A equipe preservou a cena do crime para a realização da perícia, que ficou a cargo da Civil.
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Moradores do Rio do Ouro fizeram um protesto na RJ-106 para pedir justiça - Reprodução /Redes sociais
Corpo de Jennifer Vieira Barbosa foi encontrado com marcas de violência - Reprodução / Redes sociais


De acordo com a corporação, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime.

No início da noite desta quarta-feira (22), moradores da região do Rio do Ouro fizeram uma manifestação na RJ-106 para pedir justiça.