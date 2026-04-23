Corpo de Jennifer Vieira Barbosa foi encontrado com marcas de violênciaReprodução / Redes sociais
A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para a ocorrência. No local, encontraram o corpo de Jennifer Vieira Barbosa, de 27 anos, com marcas de violência. A equipe preservou a cena do crime para a realização da perícia, que ficou a cargo da Civil.
De acordo com a corporação, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime.
No início da noite desta quarta-feira (22), moradores da região do Rio do Ouro fizeram uma manifestação na RJ-106 para pedir justiça.
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