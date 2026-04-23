Casado e pai de três filhos, Maninho estava no segundo mandato de vereador - Reprodução / Redes sociais

Casado e pai de três filhos, Maninho estava no segundo mandato de vereador Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/04/2026 09:55

Rio - O vereador de Nova Iguaçu Germano Silva de Olvieira, conhecido como Maninho de Cabuçu, morreu na manhã desta quinta-feira (23), após ter sido vítima de um atentado a tiros quando passava pela Avenida Abílio Augusto Távora, na altura de Cabuçu, nesta quarta-feira (22).

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) informou que o vereador, de 58 anos, baleado na região lombar, passou por procedimento cirúrgico na noite desta quarta-feira, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã desta quinta-feira. O corpo será encaminhado ao IML.



O velório será realizado no plenário da Câmara Municipal, das 13h às 16h desta quinta-feira. O enterro acontecerá às 17h, no Cemitério de Nova Iguaçu. Casado e pai de três filhos, ele estava no segundo mandato de vereador.



Segundo a Câmara Municipal, o presidente da Casa, Dr. Marcio Guerreiro, decretou luto oficial de cinco dias no município, em razão da perda.

De acordo com testemunhas, Maninho estava nas proximidades do Posto Aliança, quando os suspeitos chegaram em uma moto, atiraram e fugiram em seguida. Moradores alertaram uma patrulha do 20º BPM (Mesquita), que trafegava pela região. Os agentes realizaram os primeiros socorros e o levaram para a UPA de Cabuçu, onde recebeu atendimento inicial. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Em nota, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu manifestou pesar pela morte do vereador e prestou solidariedade a familiares e amigos. A Casa também reforçou a necessidade de apuração dos fatos pelas autoridades competentes e a punição dos responsáveis.