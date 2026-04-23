Rio - Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o vereador Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho de Cabuçu, de 58 anos, é executado na tarde de quarta-feira (22), em Nova Iguaçu.
O atentado ocorreu por volta das 15h30, na Avenida Abílio Augusto Távora, próximo à Praça de Cabuçu. O vereador estava na garupa de uma lambreta quando foi alvejado por outro motociclista, que seguia sozinho, com mochila de entregas e o rosto coberto. Mesmo com os veículos em movimento, o suspeito sacou a arma e efetuou os disparos.
Atingido nas costas, Maninho perdeu o equilíbrio e caiu. O condutor da lambreta parou alguns metros à frente, enquanto o autor do crime fugiu.
O caso foi inicialmente registrado na 56ª DP (Comendador Soares), mas, com a confirmação da morte, a investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Nota de pesar
A Câmara Municipal de Nova Iguaçu divulgou nota lamentando o ocorrido e decretou luto de cinco dias. No texto, os vereadores prestaram solidariedade à família, amigos e moradores da região de Cabuçu, destacando a trajetória de Maninho na vida pública e cobrando a identificação e prisão dos responsáveis.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda a população de Nova Iguaçu, especialmente da região de Cabuçu, onde o vereador construiu sua trajetória de dedicação à vida pública. Os vereadores reforçam a necessidade de rigorosa apuração dos fatos pelas autoridades competentes e esperam que os responsáveis por este ato de violência sejam identificados e presos o mais rápido possível", informa a nota.
Casado e pai de três filhos, Maninho exercia o segundo mandato como vereador.
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