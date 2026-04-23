O político, conhecido como Maninho de Cabuçu, tinha 58 anos e chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. - Divulgação

O político, conhecido como Maninho de Cabuçu, tinha 58 anos e chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. Divulgação

Publicado 23/04/2026 14:52

Rio - Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o vereador Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho de Cabuçu, de 58 anos, é executado na tarde de quarta-feira (22), em Nova Iguaçu.

Ele está na garupa de uma moto e é surpreendido pelos criminosos, que abrem fogo. Maninho de Cabuçu chegou a ser socorrido em estado grave e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na manhã desta quinta-feira (23).

Veja o vídeo:

Câmera registra o momento em que o vereador Maninho de Cabuçu é atingido por disparos enquanto estava na garupa de uma moto, em Nova Iguaçu.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/6Ku67ZiC4b — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2026

O atentado ocorreu por volta das 15h30, na Avenida Abílio Augusto Távora, próximo à Praça de Cabuçu. O vereador estava na garupa de uma lambreta quando foi alvejado por outro motociclista, que seguia sozinho, com mochila de entregas e o rosto coberto. Mesmo com os veículos em movimento, o suspeito sacou a arma e efetuou os disparos.



Atingido nas costas, Maninho perdeu o equilíbrio e caiu. O condutor da lambreta parou alguns metros à frente, enquanto o autor do crime fugiu.



O caso foi inicialmente registrado na 56ª DP (Comendador Soares), mas, com a confirmação da morte, a investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Nota de pesar



A Câmara Municipal de Nova Iguaçu divulgou nota lamentando o ocorrido e decretou luto de cinco dias. No texto, os vereadores prestaram solidariedade à família, amigos e moradores da região de Cabuçu, destacando a trajetória de Maninho na vida pública e cobrando a identificação e prisão dos responsáveis.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda a população de Nova Iguaçu, especialmente da região de Cabuçu, onde o vereador construiu sua trajetória de dedicação à vida pública. Os vereadores reforçam a necessidade de rigorosa apuração dos fatos pelas autoridades competentes e esperam que os responsáveis por este ato de violência sejam identificados e presos o mais rápido possível", informa a nota.



Casado e pai de três filhos, Maninho exercia o segundo mandato como vereador.