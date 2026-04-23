Homem foi detido por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Reprodução

Homem foi detido por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA)Reprodução

Publicado 23/04/2026 14:19

Rio - Jefferson Luiza Silva do Nascimento, conhecido como 'Da Mata', apontado como o "puxador de guerra" da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Morro do Campinho, foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) nesta quarta-feira (22), em Guadalupe, na Zona Norte.



Segundo a Polícia Civil, Jefferson exercia uma função de liderança operacional e extremamente violenta. Ele era o responsável por coordenar invasões a comunidades rivais e gerenciar confrontos armados para a expansão e manutenção do domínio territorial da facção.

Ele já possuía diversas anotações criminais e era considerado uma peça-chave na estrutura da organização criminosa que atua na região do Campinho. Durante a prisão, foram apreendidas drogas, celulares, um computador e rádios transmissores.