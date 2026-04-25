Material recuperado por agentes após roubo na LapaDivulgação
De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Rondas Especiais (Recom), em apoio ao 2°BPM (Botafogo), foram acionadas por uma vítima que havia acabado de ser roubada por homens armados com facas, que levaram seus pertences.
A partir do eletrônico recuperado, os agentes rastrearam um MacBook, localizado na Rua Uruguaiana, próximo a uma scooter elétrica, onde o material acabou encontrado abandonado.
A ocorrência foi encaminhada à 9ª DP (Catete).
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