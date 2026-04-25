Material recuperado por agentes após roubo na Lapa - Divulgação

Material recuperado por agentes após roubo na LapaDivulgação

Publicado 25/04/2026 10:01

Rio - A Polícia Militar prendeu um suspeito de roubo na Lapa, na Região Central, nesta sexta-feira (24). Na ação, agentes recuperaram um celular, um notebook e uma scooter elétrica.



De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Rondas Especiais (Recom), em apoio ao 2°BPM (Botafogo), foram acionadas por uma vítima que havia acabado de ser roubada por homens armados com facas, que levaram seus pertences.



Em seguida, os policiais iniciaram diligências com base no rastreamento do aparelho celular, que indicava localização na Rua do Lavradio. No local, os agentes abordaram um suspeito em posse do aparelho, que foi reconhecido pela vítima



A partir do eletrônico recuperado, os agentes rastrearam um MacBook, localizado na Rua Uruguaiana, próximo a uma scooter elétrica, onde o material acabou encontrado abandonado.



A ocorrência foi encaminhada à 9ª DP (Catete).