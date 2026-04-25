André Marinho é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio pelo Novo - Reprodução / Instagram

André Marinho é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio pelo NovoReprodução / Instagram

Publicado 25/04/2026 15:34

De acordo com informações do site "Tempo Real", durante a audiência, Marinho colheu ideias que podem ajudar na elaboração do seu plano de governo.

Ele foi o primeiro pré-candidato a estar com Ricardo Couto. Douglas Ruas (PL) também já se reuniu com o desembargador, mas na condição de presidente da Alerj.

André Marinho tem passagens pelos programas “Pânico” e “Morning Show”, ambos na Jovem Pan, e é autor do livro "O Brasil (Não) É Uma Piada".

