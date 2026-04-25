André Marinho é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio pelo NovoReprodução / Instagram

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Pré-candidato ao governo do Estado do Rio pelo Novo, o comunicador André Marinho foi recebido pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, no Palácio da Justiça, no Centro.
De acordo com informações do site "Tempo Real", durante a audiência, Marinho colheu ideias que podem ajudar na elaboração do seu plano de governo.
Ele foi o primeiro pré-candidato a estar com Ricardo Couto. Douglas Ruas (PL) também já se reuniu com o desembargador, mas na condição de presidente da Alerj.
André Marinho tem passagens pelos programas “Pânico” e “Morning Show”, ambos na Jovem Pan, e é autor do livro "O Brasil (Não) É Uma Piada".
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André Marinho é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio pelo Novo
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