AURINO LEITE - O Dia

AURINO LEITEO Dia

Publicado 25/04/2026 16:27

Morreu nesta sexta-feira (24), aos 51 anos, o jornalista esportivo Aurino Leite. De acordo com informações de familiares, ele sofreu um mal súbito em casa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O velório será realizado neste domingo (26), às 10h, na capela 1 do Cemitério de São Gonçalo. O sepultamento está previsto para as 12h.



Torcedor apaixonado do Flamengo, Aurino iniciou a carreira no jornal O Fluminense, de Niterói, em 1995. Depois passou por Jornal dos Sports, Lance!, Expresso e portal Jogada10. Também atuou no departamento de comunicação da prefeitura de São Gonçalo e de Maricá, entre outros. Seu último trabalho foi como editor no jornal Meia Hora, do Grupo O DIA.



Aurino, porém, enfrentava graves problemas de saúde recentemente e fazia tratamento para insuficiência renal. Também tinha problemas cardíacos. Depois de dois infartos, precisou de uma cirurgia para a colocação de dois stents.

Mesmo assim, não perdia o bom humor, sua principal característica. Nas redes sociais, não perdia uma chance de brincar com os amigos por causa de futebol. Suas 'vítimas' preferidas eram os torcedores do Vasco. Aos tricolores e botafoguenses, apenas respondia: 'Time grande não cai'.



Aurino Leite deixa dois filhos e o irmão, o também jornalista Marcelo Leite.





