Familiares do PM Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior se emocionaram no enterroÉrica Martin / Agência O Dia

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Rio - O sepultamento do primeiro sargento Everaldo Marcelino de Sant’Ana Júnior, de 52 anos, baleado em uma tentativa de assalto na Rua Felisbelo Freire, em Ramos, na Zona Norte, aconteceu na tarde deste sábado (25) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.
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Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior foi sepultado no Jardim da Saudade, em Sulacap - Érica Martin / Agência O Dia
Familiares do PM Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior se emocionaram no enterro - Érica Martin / Agência O Dia
Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior estava há 25 anos na PM - Érica Martin / Agência O Dia
Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior deixa três filhos - Érica Martin / Agência O Dia
Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior deixa três filhos - Érica Martin / Agência O Dia
Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior estava há 25 anos na PM - Érica Martin / Agência O Dia
Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior foi sepultado no Jardim da Saudade, em Sulacap - Érica Martin / Agência O Dia
Familiares do PM Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior se emocionaram no enterro - Érica Martin / Agência O Dia
O velório teve início por volta de 12h e o sepultamento às 15h. Com 25 anos de serviço na corporação, ele era lotado no Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) e deixa três filhos.
Everaldo foi atingido na última quarta-feira (23). Na ocasião, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. 
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).