Familiares do PM Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior se emocionaram no enterro - Érica Martin / Agência O Dia

Familiares do PM Everaldo Marcelino de Sant'Ana Júnior se emocionaram no enterroÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 25/04/2026 14:51

Rio - O sepultamento do primeiro sargento Everaldo Marcelino de Sant’Ana Júnior, de 52 anos, baleado em uma tentativa de assalto na Rua Felisbelo Freire , em Ramos, na Zona Norte, aconteceu na tarde deste sábado (25) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

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O velório teve início por volta de 12h e o sepultamento às 15h. Com 25 anos de serviço na corporação, ele era lotado no Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) e deixa três filhos.

Everaldo foi atingido na última quarta-feira (23). Na ocasião, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).