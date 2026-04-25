Filhotes foram resgatados por equipes do IneaDivulgação/Inea
A equipe encaminhou os filhotes para a Área de Proteção Ambiental Estadual do Alto Iguaçu (APA Alto Iguaçu), unidade de conservação administrada pelo Inea na região. O caso aconteceu no último 10 de abril, mas só foi divulgado neste sábado (25);
A jiboia é uma espécie com ocorrência na Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Pode atingir até quatro metros de comprimento. É solitária, noturna e predadora de pequenos mamíferos e aves.
Essa serpente não coloca ovos: é vivípara, ou seja, os filhotes se desenvolvem dentro de ovos, no corpo da mãe, eclodindo internamente e nascendo vivos e já formados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.