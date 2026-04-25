Filhotes foram resgatados por equipes do Inea - Divulgação/Inea

Filhotes foram resgatados por equipes do IneaDivulgação/Inea

Publicado 25/04/2026 11:43

Rio - Um vigia encontrou uma jiboia e dez filhotes em um campo da Universidade Abeu, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os animais, que estavam ao lado da quadra da instituição, foram resgatados por agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com exceção da mãe, que fugiu para dentro da mata.

Veja vídeo:



A equipe encaminhou os filhotes para a Área de Proteção Ambiental Estadual do Alto Iguaçu (APA Alto Iguaçu), unidade de conservação administrada pelo Inea na região. O caso aconteceu no último 10 de abril, mas só foi divulgado neste sábado (25);

Segundo o órgão, os bichos passaram por uma avaliação veterinária, que atestou que todos estavam saudáveis. Em seguida, a soltura foi feita em um trecho dentro da APA.



A jiboia é uma espécie com ocorrência na Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Pode atingir até quatro metros de comprimento. É solitária, noturna e predadora de pequenos mamíferos e aves.



Essa serpente não coloca ovos: é vivípara, ou seja, os filhotes se desenvolvem dentro de ovos, no corpo da mãe, eclodindo internamente e nascendo vivos e já formados.

