No dia 28 de abril, os interessados deverão comparecer aos postos de triagem - Divulgação

No dia 28 de abril, os interessados deverão comparecer aos postos de triagem Divulgação

Publicado 25/04/2026 10:29

Rio - Crianças e adolescentes de 11 a 17 anos em situação vulnerabilidade serão selecionados para receber tratamento dentário completo e gratuito. A ação ocorrerá na Rede Cruzada do Shopping Nova América, na próxima terça-feira (28), das 10h às 17h. A iniciativa, que acontecerá simultaneamente em mais de 156 municípios brasileiros, é uma ação da ONG Turma do Bem.



Os selecionados durante a projeto denominado Megatriagem Odontológica 2026 contarão com acompanhamento odontológico integral em consultórios particulares de dentistas voluntários até completarem 18 anos. Para este ano, a expectativa é que mais de cinco mil novos pacientes sejam encaminhados para tratamento em todo o país.



"Essa mobilização nacional é para lembrarmos que a saúde bucal não pode ser um artigo de luxo. Nossa missão é garantir que a condição socioeconômica não seja um impedimento para que esses jovens sorriam, estudem e busquem oportunidades sem dor ou vergonha", afirma o médico Fábio Bibancos, presidente voluntário e fundador da Turma do Bem.



Como participar da seleção



No dia 28 de abril, os interessados deverão comparecer aos postos de triagem espalhados pelo Brasil. É obrigatório que o menor esteja acompanhado por um responsável e apresente RG e comprovante de residência.



A triagem consiste em um exame visual rápido e não invasivo feito por um dentista voluntário. Além da condição clínica, será avaliada a carência socioeconômica da família para priorizar os casos mais graves.

A Rede Cruzada, onde ocorrerá a seleção, é uma instituição social que oferece programas de educação infantil, atividades socioeducativas para crianças e adolescentes, formação de educadores e iniciativas para idosos.



Educação e prevenção



Em diversas localidades, a parceria com a Colgate, através do programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, reforçará o evento com atividades educativas e distribuição de kits de higiene bucal para crianças, jovens e responsáveis.



Ao todo, já foram realizadas duas edições da Megatriagem (2024 e 2025), que selecionou mais de 10 mil pacientes para receberem tratamento odontológico gratuito.

Além disso, desde 1994 o programa "Sorriso Saudável, Futuro Brilhante" já beneficiou mais de 20 milhões de crianças brasileiras.

Serviço

Megatriagem 2026 - Rio de Janeiro

Local: Instituição Social Rede Cruzada - Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº 126 – Del Castilho, Estacionamento G4 Deck 2

Horário: 10h às 17h