No dia 28 de abril, os interessados deverão comparecer aos postos de triagem Divulgação
Os selecionados durante a projeto denominado Megatriagem Odontológica 2026 contarão com acompanhamento odontológico integral em consultórios particulares de dentistas voluntários até completarem 18 anos. Para este ano, a expectativa é que mais de cinco mil novos pacientes sejam encaminhados para tratamento em todo o país.
"Essa mobilização nacional é para lembrarmos que a saúde bucal não pode ser um artigo de luxo. Nossa missão é garantir que a condição socioeconômica não seja um impedimento para que esses jovens sorriam, estudem e busquem oportunidades sem dor ou vergonha", afirma o médico Fábio Bibancos, presidente voluntário e fundador da Turma do Bem.
Como participar da seleção
No dia 28 de abril, os interessados deverão comparecer aos postos de triagem espalhados pelo Brasil. É obrigatório que o menor esteja acompanhado por um responsável e apresente RG e comprovante de residência.
A triagem consiste em um exame visual rápido e não invasivo feito por um dentista voluntário. Além da condição clínica, será avaliada a carência socioeconômica da família para priorizar os casos mais graves.
Educação e prevenção
Em diversas localidades, a parceria com a Colgate, através do programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, reforçará o evento com atividades educativas e distribuição de kits de higiene bucal para crianças, jovens e responsáveis.
Ao todo, já foram realizadas duas edições da Megatriagem (2024 e 2025), que selecionou mais de 10 mil pacientes para receberem tratamento odontológico gratuito.
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