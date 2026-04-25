Acidente provocou trânsito intenso na região durante parte da manhãDivulgação / COR
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Humaitá foram acionados para a ocorrência na primeira galeria do túnel. No local, identificaram uma vítima masculina, de aproximadamente 25 anos, já sem vida. O nome não foi divulgado.
De acordo com o Centro de Operações, devido ao acidente duas faixas ficaram ocupadas por volta das 5h30 e o Túnel Rebouças apresentou lentidão em direção ao Centro, com reflexos no Viaduto Saint Hilaire e em vias da Lagoa.
A via foi liberada por volta das 9h30. Agentes da CET-Rio e PM também atuaram no local.
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