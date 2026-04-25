Acidente provocou trânsito intenso na região durante parte da manhã - Divulgação / COR

Acidente provocou trânsito intenso na região durante parte da manhãDivulgação / COR

Publicado 25/04/2026 13:53

Rio - Um homem morreu após cair de moto em um acidente na madrugada deste sábado (25), no Túnel Rebouças, no sentido Centro.



Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Humaitá foram acionados para a ocorrência na primeira galeria do túnel. No local, identificaram uma vítima masculina, de aproximadamente 25 anos, já sem vida. O nome não foi divulgado.



De acordo com o Centro de Operações, devido ao acidente duas faixas ficaram ocupadas por volta das 5h30 e o Túnel Rebouças apresentou lentidão em direção ao Centro, com reflexos no Viaduto Saint Hilaire e em vias da Lagoa.



A via foi liberada por volta das 9h30. Agentes da CET-Rio e PM também atuaram no local.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Civil informou que o caso está a cargo da 9ª DP (Catete).

* Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci