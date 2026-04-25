Policiais recuperaram a carga na comunidade do Quitungo - Reprodução

Policiais recuperaram a carga na comunidade do QuitungoReprodução

Publicado 25/04/2026 16:41

Rio - Policiais civis impediram o roubo de uma de uma carga de bebidas alcoólicas avalida em R$ 37 mil na comunidade do Quitungo, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (24). Dois assaltantes foram presos em flagrante pelas equipes da 38ª DP (Brás de Pina) durante a ação.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram informados sobre o roubo em andamento envolvendo um caminhão de distribuição, sendo que o motorista e dois ajudantes haviam sido levados para o Quitungo. Os policiais foram até a comunidade e entraram em confronto armado contra criminosos da região.

Ainda no local, as equipes encontraram dois homens pegando a carga e ameaçando as vítimas. Um deles chegou a falar que mataria o motorista caso ele não colaborasse com ação criminosa. A dupla foi detida em flagrante e autuada por roubo qualificado e associação para o tráfico de drogas.

Os presos relataram aos policiais que fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga na região. As investigações seguem em andamento para localizar os demais integrantes da organização criminosa e apurar toda a dinâmica do crime.