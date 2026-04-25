Filipinho Cardoso foi morto a tiros no bairro Figueira - Reprodução / Redes sociais

Filipinho Cardoso foi morto a tiros no bairro FigueiraReprodução / Redes sociais

Publicado 25/04/2026 17:48

Rio - O suplente de vereador Filipinho Cardoso foi assassinado dentro de um depósito de bebidas no bairro Figueira, em Duque de Caxias, na tarde deste sábado (25). Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes, no mesmo município, mas não sobreviveu aos ferimentos. Esse é o segundo político da Baixada Fluminense morto a tiros em menos de uma semana: o vereador de Nova Iguaçu Germano Silva de Olvieira, conhecido como Maninho de Cabuçu, foi atacado na quarta-feira (22)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Filipinho, atingido na cabeça, sendo carregado para fora do estabelecimento e colocado no banco de trás de um carro. Testemunhas relataram que ocupantes de um veículo passaram pela Avenida Demétrio Ribeiro, atiraram contra o suplente de vereador e fugiram.

Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas ao Hospital Adão Pereira Nunes para checar a entrada de um homem baleado. Na unidade, os agentes encontraram Filipinho já morto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A especializada também investiga o homicídio de Maninho de Cabuçu, de 58 anos. De acordo com testemunhas, ele estava nas proximidades do Posto Aliança, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, quando os suspeitos chegaram em uma moto, atiraram e fugiram.

Moradores alertaram uma patrulha do 20º BPM (Mesquita), que trafegava pela região. Os agentes realizaram os primeiros socorros e o levaram para a UPA de Cabuçu, onde recebeu atendimento inicial. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ferido na lombar, o parlamentar chegou a passar por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu na manhã de quinta-feira (23).