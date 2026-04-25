Cinco pessoas, incluindo uma médica do Samu e dois suspeitos, ficaram feridas em uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares, por volta das 6h desta terça-feira (21), na Transolímpica, altura de Sulacap, na Zona Oeste. O confronto teve início após tentativa de abordagem. - Erica Martin/Agencia O Dia

Cinco pessoas, incluindo uma médica do Samu e dois suspeitos, ficaram feridas em uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares, por volta das 6h desta terça-feira (21), na Transolímpica, altura de Sulacap, na Zona Oeste. O confronto teve início após tentativa de abordagem. Erica Martin/Agencia O Dia

Publicado 25/04/2026 15:44

De acordo com a investigação, Alyson dos Santos Soares, Luciano Costa da Conceição Junior e Vitor Pereira Ladislau estavam em um carro roubado quando foram abordados por policiais militares. Eles atiraram contra os agentes e tentaram fugir com o veículo em marcha à ré e, posteriormente, a pé.

Na fuga, um dos suspeitos tentou roubar uma motocicleta. Na sequência, Luciano fez a médica Simone Alves como refém e a obrigou a dirigir sob ameaça. A vítima foi baleada no abdômen. Ela foi socorrida e segue internada. Outras quatro pessoas, dentre elas dois suspeitos, também ficaram feridos na ação.

Após perseguição, os três foram capturados. Com eles, a polícia apreendeu armas de fogo de uso restrito, incluindo pistolas com numeração raspada, além de grande quantidade de munição.

Os três vão responder por tentativa de homicídio, roubo, receptação e resistência.