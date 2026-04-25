Caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande)Reprodução / Google Maps
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Morre, aos 51 anos, o jornalista esportivo Aurino Leite
Apaixonado pelo Flamengo, profissional de mais de 30 anos de imprensa foi editor no jornal Meia Hora, do Grupo O DIA
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