Caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande) - Reprodução / Google Maps

Caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande)Reprodução / Google Maps

Publicado 25/04/2026 20:08 | Atualizado 25/04/2026 21:15

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam em flagrante três homens, sendo dois colombianos, por agiotagem e associação criminosa no bairro de Paciência, na Zona Oeste. Os agentes constataram que a quadrilha emprestavam dinheiro com juros acima dos limites legais e realizavam cobranças das dívidas.

Os três foram detidos dentro de um estabelecimento e dois carregavam cartão de visita oferecendo serviços de empréstimo. Já o terceiro se apresentou como supervisor. Questionados, eles declararam que praticavam juros de aproximadamente 30% ao mês, sendo a cobrança realizada diariamente. Os valores eram depositados em contas de laranjas, que repassavam os lucros ilícitos a um outro criminoso.

O proprietário do estabelecimento informou que os criminosos estavam no local realizando cobrança de juros referentes a empréstimo previamente contraído mediante utilização de cartão de visita.

As investigações seguem para identificação dos demais envolvidos e também do chefe da organização. Além da Zona Oeste, o grupo atua também em Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense.