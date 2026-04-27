Disparos atingiram a rede aérea da estação de Vigário Geral, na madrugada desta segunda-feira (27) - Reprodução

Disparos atingiram a rede aérea da estação de Vigário Geral, na madrugada desta segunda-feira (27)Reprodução

Publicado 27/04/2026 09:05

Rio – Um tiroteio que ocorreu entre Vigário Geral e Parada de Lucas, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (27), afeta a circulação de trens da SuperVia para quem se desloca na Baixada Fluminense.



Em nota, a concessionária informou que os passageiros do ramal Saracuruna precisarão fazer baldeação em Parada de Lucas para chegar aos os terminais Central e Saracuruna. O intervalo médio entre os trens é, no momento, de 80 minutos.



A SuperVia afirmou ainda que os técnicos já estão trabalhando para o restabelecimento do sistema.

Uma moradora que preferiu não se identificar revelou ao DIA que o episódio de terror vivido em Vigário foi provocado por uma troca de tiros entre facções rivais.



“O confronto começou, na verdade, na madrugada de sábado para domingo (26), por volta das 2h30. No momento, estava tendo um pagode na quadra da Vila Aliança [conjunto habitacional], quando o TCP [Terceiro Comando Puro] invadiu ‘com tudo’, além de usarem drones para fiscalizar o ambiente”.



“Eles [homens do Comando Vermelho e do TCP] trocaram tiros entre as ruas Antônio Lopes, Teixeira de Souza e Lourival Inácio, essa inclusive, estava com muito sangue no chão e os carros, cheios de marca de tiros. Já nessa segunda [27], por volta de 00h30 teve confronto na Rua Xavier Pinheiro e na Estrada do Vigário Geral”, afirmou.



Ela contou ainda que não se sente mais segura no bairro onde mora há 13 anos: “A sensação de insegurança aumentou bastante nos últimos anos, um medo já passou dos limites”, concluiu.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 38ª DP (Brás de Pina) abriu investigação para apurar os fatos.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro