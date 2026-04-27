Carros roubados foram recuperados durante a Operação Torniquete em São Gonçalo - Divulgação

Carros roubados foram recuperados durante a Operação Torniquete em São GonçaloDivulgação

Publicado 27/04/2026 09:52

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (27), mais uma fase da Operação Torniquete contra traficantes ligados ao Comando Vermelho, envolvidos em roubos de cargas e de veículos em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O balanço final da operação, foi de dois criminosos presos, cinco veículos recuperados e drogas apreendidas.

fotogaleria

Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão contra integrantes do grupo em endereços no Jardim Catarina, Santa Luzia, Guaxindiba e o Complexo do Brejal. A ação foi da 74ªDP (Alcantâra) e contou com o apoio do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



As diligências foram resultado de um trabalho investigativo iniciado em janeiro deste ano, que permitiu identificar a estrutura e o modo de atuação da quadrilha. De acordo com os agentes, os envolvidos atuavam de forma organizada, associando o tráfico de drogas a roubos de cargas e de veículos, ampliando sua fonte de financiamento ilícito e fortalecendo a atuação territorial da facção.



As investigações também apontaram que os integrantes do Comando Vermelho utilizavam essas regiões como pontos estratégicos para esconder carros roubados, armazenar cargas e distribuir drogas.

Operação Torniquete



A iniciativa integrou a segunda fase da Operação Torniquete, que buscou reprimir roubos, furtos e a receptação de cargas e veículos, crimes que financiam facções criminosas, alimentam disputas territoriais e ainda sustentam familiares de envolvidos, estejam eles presos ou em liberdade.



Desde setembro de 2024, mais de 900 suspeitos já acabaram presos, com recuperação de cargas e automóveis avaliados em mais de R$ 52 milhões. As diligências seguem em andamento e já somam mais de R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.



