Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Érica Martin / Agência O Dia

Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/04/2026 15:52

Rio - O calor intenso da cidade o Rio de Janeiro vai dar um tempo. De acordo com o sistema Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria muda o tempo já no fim da tarde desta segunda-feira (27). Embora o dia ainda registre temperaturas elevadas, com máxima de 36°C e mínima de 20°C, o cenário começa a sofrer variações.

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Para esta terça-feira (28), a tendência é de declínio na temperatura, com mínima prevista de 20°C e máxima de 31ºC. O céu fica nublado e a previsão indica chuva fraca e isolada a qualquer momento. A instabilidade, no entanto, deve persistir ao longo da semana. Para esta terça-feira (28), a tendência é de declínio na temperatura, com mínima prevista de 20°C e máxima de 31ºC. O céu fica nublado e a previsão indica chuva fraca e isolada a qualquer momento. A instabilidade, no entanto, deve persistir ao longo da semana.

A partir de quarta-feira (29), as temperaturas voltam a subir levemente, podendo atingir os 35°C, com a temperatura mínima de 20ºC. O céu fica nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca nos períodos da tarde e da noite.

Esse tempo deve se estender até o feriado de sexta-feira (1º), com a máxima de 32°C e mínima de 19°C.