Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) investiga - Divulgação

Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) investigaDivulgação

Publicado 27/04/2026 16:44

Rio - Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (27), por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil e planejar um ataque contra autoridades policiais. A ação ocorreu em São Gonçalo, Região Metropolitana.



De acordo com a Polícia Civil, o menor de idade foi localizado em casa. Nos dispositivos eletrônicos apreendidos os agentes encontraram em análise preliminar arquivos contendo cenas de abuso sexual envolvendo adolescentes.



Além disso, foi constatado que o jovem integrava grupos virtuais voltados à prática de crimes. Nesse ambientes eram compartilhados conteúdos ilegais, além de ameaças contra autoridades policiais e planejamento de ataque contra agente público.

O adolescente foi conduzido à delegacia acompanhado do responsável legal e autuado por atos infracionais análogos aos crimes de armazenamento de pornografia infantil, incitação ao crime e organização criminosa. Os aparelhos apreendidos foram encaminhados para perícia e as investigações seguem para identificar outros envolvidos.