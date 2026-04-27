Parceria entre MPRJ e Rio Ônibus prevê capacitação de 18 mil profissionaisDivulgação
A medida prevê o treinamento de mais de 18 mil profissionais do setor, com o objetivo de que o rodoviário deixe de ser apenas um espectador e passe a atuar no acolhimento da vítima e na facilitação da denúncia.
Além da capacitação das equipes, a frota municipal passará a contar com cartazes orientativos fixados em locais visíveis. O material trará informações claras para passageiras sobre como identificar o assédio e quais são os canais diretos para reportar o crime, visando inibir agressores em um dos espaços mais sensíveis para a segurança feminina na capital.
A iniciativa também prevê, entre as ações discutidas estão a criação de um "fluxograma", um passo a passo que define, por exemplo, se o motorista deve conduzir o veículo até a delegacia mais próxima ou solicitar apoio policial imediato o monitoramento dessas ocorrências por meio de indicadores, o que permitirá identificar linhas e horários com maior incidência de casos para reforçar a fiscalização.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.