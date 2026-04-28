Publicado 28/04/2026 00:00

Crea-RJ vai autuar a empresa responsável pelos elevadores do palco de Shakira que não tem registro no Conselho, nem responsável técnico habilitado. O operário Gabriel Firmino morreu. A empresa não estava autorizada a executá-lo; o show segue marcado para sábado e deve movimentar R$ 800 milhões.

Pesquisa BTG/Nexus expõe um modelo em que o voto não se decide por ideologia, mas pela percepção do bolso, Lula lidera entre quem consome sem aperto, Flávio Bolsonaro avança entre os endividados. A eleição de 2026 tende a ser definida menos no palanque e mais no caixa do supermercado.