Ana Lúcia morreu após ter a casa incendiada pelo companheiro - Ana Fernanda Freire

Ana Lúcia morreu após ter a casa incendiada pelo companheiroAna Fernanda Freire

Publicado 28/04/2026 08:18

Rio – Uma mulher morreu após ter a casa incendiada pelo companheiro na Rua Paulo Leroux, no bairro Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na noite desta segunda-feira (27). O corpo de Ana Lúcia Alves Marins, 64 anos, foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros no interior da residência.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 1ºBPM (Venda da Cruz) foram acionados para um caso de homicídio na região. No local, o homem havia sido agredido e contido por populares. Ele precisou ser levado ao pronto socorro e depois encaminhado a 73ªDP (Neves), onde permaneceu preso.

Nas redes sociais, vizinhos e parentes lamentaram o ocorrido. Informações iniciais apontam que os dois se conheceram na internet e estavam juntos há cerca de cinco meses.

"Nunca pensei que isso iria acontecer com você, minha cunhada. Você não merecia isso, você era uma pessoa maravilhosa. Descanse em paz", lamentou uma familiar.



"Infelizmente, hoje acordei com a notícia de que era a sogra da minha prima. Nossa família está muito abalada. Lamentável tudo isso. Até quando nós, mulheres, vamos nos permitir virar estatística dessa forma? Não permitam colocar dentro de casa qualquer pessoa. Isso é um bicho. Hoje desejo força para minha prima e seu esposo", disse outra.

"Que Deus traga conforto aos filhos da Ana, aos netos, a irmã e demais familiares. Triste demais", afirmou mais um.

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.

De acordo com a 73ª DP (Neves), um homem foi conduzido à unidade por policiais militares. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de incêndio com resultado morte. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do caso.