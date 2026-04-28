Policiais buscam cumprir mandados contra membros do Comando Vermelho - Reprodução

Policiais buscam cumprir mandados contra membros do Comando VermelhoReprodução

Publicado 28/04/2026 08:39

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) realizaram, nesta terça-feira (28), uma operação contra traficantes do Comando Vermelho (CV) acusados de ameaça e extorsão a moradores através do monopólio do serviço de internet, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação acabou com 15 mandados de prisão cumpridos, sendo quatro contra pessoas já encarceradas.

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Os crimes acontecem nas comunidades Rua Sete, Rasta e Vila Urussaí. As investigações apontaram que os membros da facção possuem um esquema sistemático de extorsão, obrigando quem mora nas regiões a contratar serviços de internet, como forma de ampliar o controle territorial e financiar suas atividades ilícitas.

Entre os alvos estão Joab da Conceição Silva - acusado de ordenar o ataque à 60ª DP (Campos Elíseos) em 2025 -, Thiago Barbosa Conrado, o "Taz", e Carlos Henrique Santos de Araújo, o "CH". O trio é apontado como liderança do tráfico nas três comunidade.

De acordo com o apurado, além da exploração ilegal de serviços, eles também estão envolvidos em roubos de veículos e de cargas, bem como em esquemas de lavagem de dinheiro.

"Esses traficantes se homiziam em favelas mais conflagradas. Nós conseguimos deter integrantes de quatro núcleos dessa quadrilha. Todos eles participam de roubos de cargas e de veículos, lavagem de capitais e exploração de serviços de internet. Eles faziam uso de um líder comunitário de Campos Elíseos. Impunham à comunidade que a população contratasse com determinada empresa ligada ao tráfico de drogas", explicou a delegada Patrícia Uana, da 23ª DP (Méier), responsável pela ação.

Entre os presos desta terça estão Juliana Gomes, prima de Joab, que, segundo investigações, lavava dinheiro em um depósito de bebidas, além de um homem apontado como braço direito do traficante, responsável por operações financeiras.

A Operação Hemostase mobilizou cerca de 120 policiais civis, com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Ao todo, as equipes tinham como objetivo cumprir 28 mandados de prisão, além de ordens de busca e apreensão na cidade do Rio; em Duque de Caxias; em Cabo Frio, na Região dos Lagos; e em Paraty, na Costa Verde.