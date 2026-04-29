Militares encerraram o combate às chamas por volta de 1h desta quarta-feira (29) - Reprodução / Google Maps

Militares encerraram o combate às chamas por volta de 1h desta quarta-feira (29)Reprodução / Google Maps

Publicado 29/04/2026 08:48

Rio - Um incêndio atingiu o Bar e Restaurante Águia dos Andes em Botafogo, na Zona Sul, na noite desta terça-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado por volta das 21h30 para a Rua Voluntário da Pátria, 36. Não houve vítimas, e os militares encerraram o combate às chamas por volta de 1h desta quarta-feira (29). Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

De acordo com o Centro de Operações, uma faixa da via chegou a ficar ocupada em razão do ocorrido. O trecho foi totalmente liberado por volta das 4h50.

A reportagem tenta contato com os responsáveis pelo estabelecimento.