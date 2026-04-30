Motociclista morreu ao ser atropelado na Avenida Automóvel Clube - Reprodução / Redes sociais

Motociclista morreu ao ser atropelado na Avenida Automóvel ClubeReprodução / Redes sociais

Publicado 30/04/2026 09:39

Rio - Um motociclista morreu ao ser atropelado por um caminhão que prestava serviços para a Enel no bairro da Taquara, em Duque de Caxias, na madrugada desta quinta-feira (29). Câmeras de segurança mostram que o motorista trafega em alta velocidade pela Avenida Automóvel Clube e perde o controle do veículo ao passar por um quebra-molas. Em seguida, atinge a vítima, que estava parada no canto da pista.

Veja o vídeo

Motociclista morre ao ser atropelado por caminhão da Enel no bairro da Taquara, em Duque de Caxias.



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/namYQ1Qo1k — Jornal O Dia (@jornalodia) April 30, 2026

Informações iniciais apontam que o motociclista parou na via por causa de um problema em sua moto. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela 62ª DP (Imbariê). De acordo com a Polícia Civil, o motorista e seu ajudante prestaram depoimento na distrital e os veículos passarão por perícia. Em nota, a Enel afirmou que acompanha as providências de apoio e acolhimento aos familiares da vítima.

"A Enel Rio lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, envolvendo um veículo de uma empresa prestadora de serviços e um motociclista. A distribuidora acompanha, junto à empresa parceira, as providências de apoio e acolhimento aos familiares", comunicou a empresa.