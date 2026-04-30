Festival do Trabalhador, da SMTE, acontecerá no Parque Susana Naspolini, em Realengo - Divulgação / SMTE

Festival do Trabalhador, da SMTE, acontecerá no Parque Susana Naspolini, em RealengoDivulgação / SMTE

Publicado 30/04/2026 13:46

Rio - O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), terá uma programação diversificada, para todos os bolsos e gostos. De ações sociais a shows gratuitos, a data será celebrada em vários locais do estado do Rio.

fotogaleria

Neste ano, o Festival do Trabalhador, da Prefeitura do Rio, acontecerá no Parque Susana Naspolini, em Realengo, na Zona Oeste. O evento, que reúne serviços, empregabilidade e atrações musicais, acontecerá das 9h às 19h (com serviços finalizados às 17h).



Durante o festival, serão distribuídas mil senhas para atendimento ao público, com oferta de diversos serviços gratuitos voltados à inserção e reinserção no mercado de trabalho. A programação ainda conta com a Feira de Empreendedores, que reúne cerca de 50 expositores locais, vacinação, microchipagem de pets e mais.



Na programação cultural, o público poderá participar de um aulão de dança às 9h30 e de um workshop de tranças ao longo da manhã e início da tarde. Durante o dia, haverá apresentações musicais como a Orquestra Favela. O encerramento do Festival ficará por conta da cantora Gi Bras.



O Parque Susana Naspolini fica localizado na Rua Professor Carlos Wenceslau, 388, em Realengo.



Carreta do Trabalhador desembarca na Quinta da Boa Vista



Nesta sexta-feira, o Governo do Estado do Rio levará a Carreta do Trabalhador para a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte. A ação acontecerá das 9h às 13h, com distribuição de senhas até às 11h ou enquanto houver disponibilidade. A expectativa é de até cinco mil oportunidades de encaminhamento para vagas de trabalho e ampla oferta de serviços à população.



As vagas disponíveis contemplam diferentes perfis profissionais. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, em diferentes modalidades, nos setores de indústria, comércio e serviços. A faixa salarial varia de um a três salários mínimos. Alguns cargos de nível superior podem ultrapassar R$ 5 mil. Todas as vagas são para a Região Metropolitana do Rio. É importante que o candidato leve documento com foto e currículo.



Durante o evento, os trabalhadores ainda terão diversos serviços voltados à qualificação profissional. A ação também contará com serviços gratuitos, como massoterapia, maquiagem social, tranças, barbeiro, corte de cabelo, atividades infantis e mais.



Festa do Trabalhador agita Niterói



A tradicional Festa do Trabalhador, em Niterói, será em ritmo de samba. O cantor Jorge Aragão é o grande destaque do evento, que acontecerá na Praça de Esportes João Saldanha, em Santa Bárbara.



A festa inicia com muita fé, às 9h, com procissão, coroação de Nossa Senhora e missa campal. A programação, que segue durante o dia com brinquedos para as crianças e praças de alimentação com barraquinhas variadas, termina com uma agenda musical. A partir das 18h, Gustavo Brasília e sua banda animam o público com pop, rock e MPB. Às 21h, é a vez de Jorge Aragão subir ao palco. O grupo Samba do Paixão encerra o evento, às 22h.



Os Garotin agitam São Gonçalo



O Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, recebe a Festa do Trabalhador nesta sexta-feira. Com destaque para o show da banda Os Garotin, o evento reúne atrações para toda a família.



A festa, que inicia às 15h, contará também com diversas vivências esportivas, como futebol feminino, vôlei, basquete e lutas, além de aulões com ritmos, funcional e circuito. Além de espaço de leitura com mediação, recreação infantil, clínica de skate e oficinas interativas, incluindo atividades de sustentabilidade, oficina de fósseis, robótica e experiências com realidade virtual.



Na programação musical, a partir das 18h, o cantor Maykon sobe ao palco, seguido da apresentação especial da escola de samba Unidos do Salgueiro de São Gonçalo. O encerramento fica por conta de Os Garotin, que se apresentam às 20h.



Xamã em São João de Meriti



O cantor Xamã é a grande atração da comemoração do Dia do Trabalhador de São João de Meriti. A programação tem início às 13h, com atividades culturais e de lazer, como brinquedos infláveis e espaço de jogos, feira com empreendedores, distribuição de tatuagens temporárias, exposições interativas, oficina de pintura de ecobag e mais.



Para animar o público, às 18h o DJ Marcelinho MG sobe ao palco montado na Praça da Prefeitura, localizada na Rua Panamense, s/nº (Praça da Prefeitura), no bairro Jardim Meriti. Às 20h, é a vez de Xamã encerrar a festa.



Ferrugem agita Itaguaí



O município de Itaguaí vai celebrar a data com um show do cantor Ferrugem. Além dele, a programação ainda conta com Banda Axé do Brasil, Banda Pink e DJ Dedeco. O evento acontecerá no Parque Municipal De Itaguaí, localizado na Estrada do Trapiche, no Centro.



Grupo Clareou em Nilópolis



O Dia do Trabalhador será de muita música em Nilópolis. No palco montado na Estrada Mirandela, na altura da Praça dos Estudantes, no Centro, a população poderá curtir os shows de Rafa D´avila – com clássicos da MPB, do rock e reggae – às 17h, e do grupo de pagode Clareou, às 20h.



Samba do Trabalhador anima Itaboraí



A partir das 17h, a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, se transformará em uma grande roda de samba, com o tradicional Samba do Trabalhador. Para animar o público, a programação conta com o grupo Pagode da Alegria – reunindo talentos como Bruninho do Cavaco, Kelly Valadares e o grupo Pagode do Menezes – e Gabrielzinho de Irajá – com participação de Aninha Portal.



Maricá tem ação com vagas de emprego, serviços e shows



A Prefeitura de Maricá preparou uma extensa programação para celebrar o Dia do Trabalhador. A festa, que acontece nesta sexta-feira e sábado (2), inclui ações sociais com vagas de empregos, capacitação profissional, oferta de serviços e atrações musicais.



A abertura oficial acontece na sexta-feira, às 9h, com o tradicional Café da Trabalhadora e do Trabalhador. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações da Melhor Idade, atividades esportivas e atrações musicais, incluindo show da banda RJ 106 e da Banda Sinfônica Ambulante. Já no sábado, a programação acontece a partir das 13h, com bate-papo sobre empreendedorismo feminino e workshop de culinária voltado para mulheres empreendedoras. O encerramento contará com show da banda Baião do Biguá.



Durante os dois dias, a área externa do evento terá brinquedos infláveis para crianças, polo cervejeiro e a Feira das Mulheres Empreendedoras da Colmeia. A festa acontecerá na Orla do Parque Nanci.



Duque de Caxias celebra data com pedalada



O município de Duque de Caxias recebe, nesta sexta-feira, a quinta edição do Passeio Ciclístico Pedal no Paraíso. Com inscrições gratuitas, os primeiros 15 mil participantes garantiram kit com mochila, garrafa de água e camisa.



O evento terá concentração, a partir das 7h, na Rua Doutor Sabino Arias, em Xerém (4º Distrito), em frente ao Hotel Escola de Duque de Caxias. A largada está prevista para às 8h. Com percurso de 12 quilômetros, o trajeto segue até a Fazenda Paraíso. Ao final do passeio, haverá sorteio de prêmios exclusivo para os participantes inscritos.



Corrida celebra a data em Petrópolis



Em Petrópolis, a data será celebrada com a tradicional Corrida do Trabalhador. A largada está marcada para às 7h30, na Rua Alfredo Pachá, em frente ao Palácio de Cristal. O percurso abrange as principais ruas do Centro Histórico. Neste ano, a edição acontecerá com número recorde de participantes: dois mil.



Outras programações



Pagode do Trabalhador com Suel

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Praça do Parque União

Endereço: Rua Roberto da Silveira, 636, Maré

Ingressos: Gratuito



Feira das Yabás com Marquinhos de Oswaldo Cruz e Diogo Nogueira

Sexta-feira, a partir das 13h

Local: CCBBRJ (Praça da Pira)

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Ingressos: Gratuito



Moacyr Luz e Samba do Trabalhador - Gravação do audiovisual

Sexta-feira, das 16h30 às 21h30

Local: Clube Renascença

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54, Andaraí

Ingressos: A partir de R$ 40 (pagamento somente em dinheiro)



Quintal da Magia e convidados no Cacique de Ramos

Sexta-feira, às 14h

Local: Cacique de Ramos

Endereço: Rua Uranos, 1326, Olaria

Ingressos: A partir de R$ 20



Samba da Volta lá em Mangueira

Sexta-feira, às 16h

Local: Quadra da Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira

Ingressos: A partir de R$ 20



Festival Gira Mundo - Samba de Caboclo | Leandro Sapucahy | Fruta do Pé

Sexta-feira, às 13h

Local: G.R.B.C. Bohemios de Irajá

Endereço: Avenida Monsenhor Félix, 451, Irajá

Ingressos: A partir de R$ 20



Prainha com Ferrugem

Sexta-feira, a partir das 13h

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555, Barra Olímpica

Ingressos: A partir de R$ 110

