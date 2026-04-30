Ônibus bloquearam Avenida Ernani Cardoso - Reprodução / TV Globo

Ônibus bloquearam Avenida Ernani CardosoReprodução / TV Globo

Publicado 30/04/2026 13:32

Rio - Seis ônibus foram usados como barricadas para interditar vias importantes de Quintino, Piedade e Cascadura, na Zona Norte, no início da tarde desta quinta-feira (30).

A maioria dos sequestros ocorreu na Avenida Ernani Cardoso. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a pista ficou interditada, na altura da Rua Bauru. Equipes da Polícia Militar, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), da Subprefeitura da Zona Norte e da Guarda Municipal estiveram no local.

Também houve interdições na Rua Clarimundo de Melo, nas imediações da comunidade do Fubá. De acordo com o Sindicato das Empresas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), oito linhas sofreram desvios de itinerário.

A Polícia Militar informou que equipes do 3º BPM (Méier) e do 9º BPM (Rocha Miranda) foram deslocadas rapidamente para os locais e removeram os coletivos, restabelecendo o fluxo de trânsito. A corporação destacou que não realizava operação na região.

Ainda não há informações sobre o que motivou à ação dos criminosos. O policiamento segue reforçado.

Ônibus atravessados

- B44691 - 685 Margaridas x Méier

- B11622 - 363 Vila Valqueire x Candelária

- B11623 - 363 Vila Valqueire x Candelária

- C51521 - 371 Praça Seca x Praça da República

- D13232 - 636 Merck x Saens Pena

- C51597 - 371 Praça Seca x Praça da República

Linhas impactadas:

- 363 Valqueire x Candelária

- 607 Cascadura x Rio Comprido

- 685 Margaridas x Méier

- 383 Realengo x Praça da República

- 353 Gardênia Azul x Term. Gentileza

- 651 Méier x Cascadura

- 652 Méier x Cascadura

- 636 Merck x Saens Peña