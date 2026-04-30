Shakira é a atração do evento 'Todo Mundo no Rio' - Reprodução / Instagram

Shakira é a atração do evento 'Todo Mundo no Rio'Reprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 13:04

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Todo Mundo no Rio garantido até 2028 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) April 29, 2026

Nas redes sociais, a novidade divulgada pelo órgão atraiu centenas de comentários animados e milhares de curtidas de fãs.

No ano passado, a iniciativa levou à Praia de Copacabana a cantora americana Lady Gaga , com um show histórico que injetou cerca de R$ 600 milhões na economia carioca. Em 2024, quando foi inaugurado no calendário oficial da cidade, o evento trouxe a diva pop Madonna , que resultou em um retorno de R$ 300 milhões à capital.

Neste ano, o megashow de Shakira deve movimentar cerca de R$ 800 milhões, segundo um estudo elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Riotur.

“Nosso investimento para esse show nos dará um retorno financeiro 40 vezes maior. Nós estamos acostumados a fazer grandes eventos, especialmente com as lentes do mundo voltadas para a gente, como no Carnaval, Réveillon, Olimpíadas, Copa do Mundo, G20, BRICs, e nos últimos dois anos, quando a gente recebeu Madonna e Lady Gaga”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere