Shakira é a atração do evento 'Todo Mundo no Rio'Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O projeto "Todo Mundo no Rio", que promove apresentações gratuitas no mês de maio, está garantido até 2028. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29), durante a coletiva do plano operacional da Prefeitura do Rio para o show da Shakira, em Copacabana, na Zona Sul, que acontece no próximo sábado (2). 
Nas redes sociais, a novidade divulgada pelo órgão atraiu centenas de comentários animados e milhares de curtidas de fãs.
No ano passado, a iniciativa levou à Praia de Copacabana a cantora americana Lady Gaga, com um show histórico que injetou cerca de R$ 600 milhões na economia carioca. Em 2024, quando foi inaugurado no calendário oficial da cidade, o evento trouxe a diva pop Madonna, que resultou em um retorno de R$ 300 milhões à capital. 
Neste ano, o megashow de Shakira deve movimentar cerca de R$ 800 milhões, segundo um estudo elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Riotur.
“Nosso investimento para esse show nos dará um retorno financeiro 40 vezes maior. Nós estamos acostumados a fazer grandes eventos, especialmente com as lentes do mundo voltadas para a gente, como no Carnaval, Réveillon, Olimpíadas, Copa do Mundo, G20, BRICs, e nos últimos dois anos, quando a gente recebeu Madonna e Lady Gaga”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere
 