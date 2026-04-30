Ana Lúcia morreu após ter a casa incendiada pelo companheiro - Ana Fernanda Freire

Ana Lúcia morreu após ter a casa incendiada pelo companheiroAna Fernanda Freire

Publicado 30/04/2026 14:06 | Atualizado 30/04/2026 14:06

Rio - O sepultamento da cuidadora de idosos Ana Lúcia Alves Marins, 64 anos, que morreu após ter a casa incendiada pelo companheiro na Região Metropolitana, aconteceu na tarde desta quinta-feira (30) no Cemitério São Gonçalo. O autor do crime teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na quarta (29).

O corpo de Ana foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros no interior da sua residência na Rua Paulo Leroux, no bairro Gradim, em São Gonçalo, na noite da última segunda-feira (27). A liberação no Instituto Médico Legal (IML) aconteceu apenas na tarde de quarta (29).

Na ocasião, o companheiro da vítima chegou a ser agredido por populares. De acordo com a advogada da família de Ana, Fabíola Marconi, ele não confessou o crime.

"Ele manteve o direito constitucional ao silêncio na delegacia, em audiência de custódia o réu não fala sobre os fatos. Nesse momento estou acompanhando junto a delegacia o inquérito, como audiência de custódia ocorreu ontem, irei me habilitar no processo como assistente de acusação", explicou.

De acordo com a Polícia Civil , o homem inicialmente havia sido autuado em flagrante pelo crime de incêndio com resultado morte.