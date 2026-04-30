Enterro aconteceu no Cemitério Parque da PazReprodução / Google Street View
Homem que morreu em desabamento de residência é enterrado em São Gonçalo
Sepultamento de Valdilei Souza Batista, de 40 anos, ocorreu no Cemitério Parque da Paz
Morre mais uma vítima da explosão com carreta de gás na Dutra
Júlia Prata não resistiu às queimaduras após acidente em Barra Mansa; caso segue sob investigação. Ao todo foram cinco mortes
Consulado dos EUA emite alerta de segurança para show de Shakira em Copacabana
Órgão orienta público sobre riscos de grandes multidões e reforça cuidados para evento que deve reunir mais de 2 milhões de pessoas no Rio
Polícia investiga se casal executado no Terreirão foi confundido com milicianos
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Carlo Ancelotti e Cafu serão homenageados pela Alerj
Treinador da Seleção Brasileira receberá título de benemérito, enquanto ex-capitão do penta será agraciado com a Medalha Tiradentes
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Campanha reforça a empatia e mobiliza órgãos públicos em ações educativas para reduzir mortes e feridos no estado
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