Enterro aconteceu no Cemitério Parque da Paz - Reprodução / Google Street View

Enterro aconteceu no Cemitério Parque da PazReprodução / Google Street View

Publicado 30/04/2026 12:30

Rio - Valdilei Souza Batista, de 40 anos, que morreu após o desabamento de uma casa , foi enterrado, no fim da manhã desta quinta-feira (30), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O incidente ocorreu na noite da última terça-feira (28) na Rua Francisco Braga, no bairro Amendoeira. Ele estava dentro da residência quando a estrutura cedeu repentinamente. Bombeiros chegaram a ir no local, mas encontraram o homem já sem vida.

Além de Valdilei, a mulher, Sabrina Salimena dos Santos, e o filho também estavam no imóvel. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os pacientes já receberam alta.

A Defesa Civil Municipal interditou a casa no mesmo dia do desabamento. Nesta quarta-feira (29), agentes fizeram uma nova vistoria para reavaliar possíveis riscos e constataram que houve um colapso estrutural, possivelmente ocasionado por sobrecarga.

Moradores de uma residência vizinha receberam foram alertados para que fiquem atentos a qualquer novo deslocamento de estrutura ao lado, já que destroços chegaram próximo ao corredor de passagem.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, o imóvel que desabou não possuía histórico de atendimentos anteriores.

A 75ª DP (Rio do Ouro) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar as causas do desabamento.