Corpo de Bombeiros foram acionados para um incêndio na Avenida Nossa Senhora de Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Corpo de Bombeiros foram acionados para um incêndio na Avenida Nossa Senhora de CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 30/04/2026 12:13

Rio - Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana, na Zona Sul, no fim da manhã desta quinta-feira (30). Uma coluna de fumaça se formou e assustou quem passava pelo local.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 11h05 para um princípio de incêndio depois que uma pessoa viu a fumaça saindo do local. O fogo teve início no sistema de exaustão do estabelecimento. As chamas foram controladas e o trabalho dos militares encerrado.



Uma coluna de fumaça assustou quem passava pelo bairro e até em bairros vizinhos. A nuvem pôde ser vista de longe. Registros feitos na praia do Leme mostraram a fumaça saindo do local. Ninguém ficou ferido.

Ao DIA, o soldador Rafael Nunes, de 34 anos, contou que trabalhava em um prédio ao lado quando o incêndio iniciou. "Os funcionários tentaram resolver com extintor, mas viram que não resolveria e tiveram que chamar o Corpo de Bombeiros, que chegou rápido aqui. O fogo durou um tempinho para apagar, mas depois que eles chegaram foi rápido", disse.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), duas faixas da Avenida Nossa Senhora de Copacabana chegaram a ser interditadas para o trabalho dos Bombeiros. Apesar do fechamento, o trânsito não apresentou retenções. A via foi liberada por volta das 13h.