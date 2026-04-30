Rua Maria Quitéria precisou ser interditada - Reprodução / COR-Rio

Rua Maria Quitéria precisou ser interditada Reprodução / COR-Rio

Publicado 30/04/2026 15:08 | Atualizado 30/04/2026 17:58

Rio - Um incêndio atingiu uma loja de roupas, da marca Richards, na tarde desta quinta-feira (30), em Ipanema, na Zona Sul. Devido à ocorrência, a Rua Maria Quitéria precisou ser totalmente interditada no trecho entre as ruas Visconde de Pirajá e Barão da Torre.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Gávea foi acionado para combater as chamas. De acordo com os agentes, o incêndio já foi controlado e está em fase de rescaldo. Não há registro de vítimas.

Além dos militares, equipes da Subprefeitura da Zona Sul, CET-Rio e Guarda Municipal foram deslocadas para a ocorrência.



A recomendação para quem circula por Ipanema nesta tarde é evitar as imediações da Rua Maria Quitéria e utilizar rotas alternativas como a Avenida Epitácio Pessoa ou a Rua Henrique Dumont. O trânsito na região apresenta fortes retenções.